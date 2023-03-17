В Татарстане вновь начала расти заболеваемость Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердилось 195 случаев Covid-19 — на 14 больше, чем днем ранее. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

22 человека госпитализированы, 219 выздоровели. Таким образом, с начала пандемии в республике зарегистрирован 201 301 случай заражения вирусом, число вылечившихся превысило 198 тыс. Количество летальных исходов сохранилось прежним — 2010 с начала подсчетов.