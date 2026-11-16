ЕС ввел санкции против Татьяны Ким, в RWB заявили о продолжении работы

Татьяна Ким в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Европейский Союз внес ограничительные меры в отношении основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким. Об этом сообщает телеканал CGTN France со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Франции.

Издание EUobserver пишет, что в общей сложности санкционные списки ЕС должны пополнить 137 физических и юридических лиц. В частности, рестрикции вводятся против 49 российских банков и страховой фирмы Balance Insurance.

Кроме того, по информации портала, санкции распространены на владельца Тувинской энергетической промышленной корпорации и основного акционера «БТС-Мост Холдинга» Руслана Байсарова и совладельца корпорации «Яндекс», основателя венчурного фонда LETA Capital, экс-совладельца маркетплейса Ozon Александра Чачаву.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) заявили РБК, что веденные против Татьяны Ким санкции Евросоюза не скажутся на работе маркетплейса и фирм, входящих в его экосистему.

«<...> компания не имеет активов в Европейском союзе и не осуществляет свою деятельность в странах ЕС», – объяснили такую оценку ситуации в пресс-службе.

В RWB также добавили, что все сервисы Wildberries и других компаний продолжат работать в стандартном режиме, а клиенты и партнеры не заметят никаких изменений.

В начале сентября Президент РФ Владимир Путин заявил, что против России введено 30 тыс. санкций – почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира, вместе взятых.