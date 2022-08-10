ЕС обсуждает расширение седьмого пакета санкций против России

Евросоюз обсуждает содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как... должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться», — сказал он.

На вопрос о том, поддерживает ли канцлер ФРГ Олаф Шольц предложения некоторых стран ЕС прекратить выдачу шенгенских виз россиянам в рамках санкционной политики Евросоюза, Хебештрайт ответил, что на сегодня нет единой позиции.

Накануне Премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать россиянам въездные визы в ЕС. С таким же предложением к странам Запада обратился и украинский лидер Владимир Зеленский.

21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет рестрикций — в него вошло частичное эмбарго на золото, расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к ввозу, включение в черный список 55 физических и юридических лиц.

Санкционное давление на Россию усилилось после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.