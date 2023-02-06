Эрдоган: Землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года, погибло 912 человек

Землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года – магнитуда составила 7,7. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган в центре по координации спасательных работ.

«На данный момент погибло 912 человек, ранены 5 385 человек. Спасены 2 470 человек», — доложил он.

Президент добавил, что на данный момент сложно спрогнозировать окончательное количество погибших. В разных городах страны обрушились 2 818 зданий

«Мы надеемся преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями», — приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

Напомним, землетрясение произошло в центральной части Турции в 4.17. Эпицентр мощных подземных толчков, по данным специалистов, находился в 26 км от города Газиантеп с миллионным населением. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России оказать помощь в ликвидации последствий землетрясений в Турции и Сирии. Также телеграмму с соболезнованиями направил Раис Татарстана Рустам Минниханов.