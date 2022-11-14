«Рейтер»: Директор ЦРУ встретился с главой СВР в Анкаре

Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильямс Бернс сегодня прибыл в столицу Турции Анкару для встречи с российским коллегой. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источник в американской администрации.

«Бернс передает сообщение [американской стороны] о последствиях [возможного] применения Россией ядерного оружия. <...> Бернс не обсуждает с российским коллегой боевые действия на Украине», — пояснил собеседник агентства.

При этом источник не стал называть имя «российского коллеги», с которым встречается глава ЦРУ. Руководителем Службы внешней разведки РФ является Сергей Нарышкин.

В свою очередь работающая в Белом доме штатная журналистка телеканала CNN Наташа Бертранд, специализирующаяся на национальной безопасности, написала в своем Twitter’е, что Бернс ведет переговоры именно с Нарышкиным.

«Директор ЦРУ <...> сегодня в Анкаре встречается с российским коллегой Сергеем Нарышкиным и обсуждает вопросы, связанные с находящимися в заключении американскими гражданами и ядерными рисками», — отметила Бертранд, ссылаясь на официального представителя Совета по национальное безопасности США.

Первой о тайных переговорах в турецкой столице с участием главы СВР написала газета «Коммерсантъ». Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать факт секретных консультаций. Отказались делать это и власти Турции, о чем сообщал «Татар-информ».