Эрдоган заявил, что Россия и США договорились не использовать ядерное оружие

Россия и Соединенные Штаты условились воздерживаться от применения ядерного оружия. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Позвольте мне сказать вам следующее: информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие», — сказал турецкий лидер по возвращении с саммита G20.

Ранее CNN, ссылаясь на представителя совета по нацбезопасности США сообщал, что руководитель ЦРУ Уильям Бернс и директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провели встречу в Анкаре, чтобы обсудить положение задержанных граждан США и ядерные риски.

В последнее время Вашингтон и его союзники постоянно обвиняют Москву в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Президент Владимир Путин подчеркивал, что РФ никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ЯО, а нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные Москве страны.