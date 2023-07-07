Эрдоган: Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО, пока та поддерживает террористов

Одобрение Турцией вступления Швеции в НАТО всё еще не представляется возможным из-за ее поддержки террористов (в качестве таковых Стамбул рассматривает ряд курдских активистов — прим. Т-и). Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Те, кто дает нам советы, должны сначала откровенно ответить на эти вопросы: как может Турция доверять стране, по улицам которой бродят террористы? Как может государство, которое не дистанцируется от террористических организаций, вносить свой вклад в НАТО? Мы ожидаем, что обещания, данные нашей стране в Мадриде, будут выполнены», — приводит слова Президента Турции ТАСС.

Эрдоган напомнил, что Стамбул поддержал политику открытых дверей в НАТО и одобрил членство в альянсе Финляндии. Однако теперь, по его мнению, турецкие власти окажутся вынуждены на предстоящем саммите в Вильнюсе обратить внимание на проблемы, связанные со Швецией.

Этой зимой перед посольством Турции в Стокгольме прошла разрешенная акция ультраправой партии «Жесткий курс» из соседней Дании, участники которой сожгли Коран. Переговоры о вступлении Швеции в альянс оказались приостановлены. Впрочем, в начале июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что королевство выполнило все требования турецкой стороны.

Однако в Курбан-байрам в центре Стокгольма с разрешения полиции вновь сожгли Коран. Акцию провел 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, хотя прежде ему было отказано в подобной демонстрации. Комментируя инцидент, Президент России Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением. По словам Раиса Татарстана Рустама Минниханова, регулярность таких поступков и их одобрение со стороны властей вызывают глубочайшую тревогу.