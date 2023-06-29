Минниханов осудил сожжение Корана в Швеции: «А если бы сожгли их Конституцию?»

Раис Татарстана, председатель Группы «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов осудил акцию по сожжению Корана в Швеции.

Он отметил, что регулярность подобных бесчеловечных поступков и одобрение от официальных властей этих государств вызывают глубокую тревогу.

«Как председатель Группы стратегического видения „Россия – Исламский мир“ строго осуждаю этот бесчеловечный поступок, — подчеркнул Раис Татарстана. — Как бы отреагировали власти Швеции, если бы где-то была сожжена их Конституция?»

В противовес он привел ситуацию в России, где в мире и согласии живут представители всех религий.

«Ярким свидетельством глубокого уважения к исламу является твердая позиция Владимира Владимировича [Путина], что неуважение к Корану в России — преступление. А взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Напомним, в Курбан-байрам в центре Стокгольма, на площади Медборъярплатсен, с разрешения полиции состоялась акция сожжения Корана. Ее провел 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, хотя прежде ему было отказано в подобной демонстрации. Комментируя ситуацию, Президент Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением.