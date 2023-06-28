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Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением
В России глубоко уважают Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к их священной книге в стране является преступлением. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в дагестанском Дербенте, сообщает ТАСС.
Во время посещения российским лидером городской соборной Джума-мечети председатель местной организации мусульман Сейид-Яхья Сеидов подарил ему Коран. «Вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое место в Кремле», — отреагировал на этот дар Президент.
При этом Путин обратил внимание на то, что в различных странах по-разному относятся к оскорбительным действиям в отношении вещей, священных для представителей той или иной религии.
«Это (Коран — прим. Т-и) святыня для мусульман, и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», — заметил он.
«В нашей стране это преступление — и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление — неуважение и разжигание межконфессиональной розни», — добавил глава государства.
По мнению Путина, взаимное уважение и братские отношения христиан и мусульман скрепляют единство многонационального и многоконфессионального российского народа. Он также поздравил с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Фитр) всех мусульман РФ.
«Всё будет хорошо. Сегодня все мусульмане отмечают этот праздник, поэтому я, конечно, будучи в мечети, здесь, хочу поздравить и вас, и всех мусульман России с этим большим праздником и пожелать благополучия», — обратился Президент к Сеидову.
Ранее днем в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции состоялась акция сожжения Корана. Ее провел 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, хотя прежде ему было отказано в подобной демонстрации.
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