Эрдоган рассказал об усиленных нападках на Орбана на Западе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подвергается усиленной критике со стороны Запада из-за своих мирных планов по Украине. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра.

По его словам, поездки Орбана в Россию, Китай и переговоры, проведенные там, послужили причиной нападок на саммите НАТО. Кроме того, Евросоюз изучает возможность отстранения Венгрии от председательства.

«Господин Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он поехал в Китай, и его критиковали точно так же. Затем он посетил встречу в Шуше, и там его раскритиковали», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Президент Турции отметил, что Анкара терпеливо наблюдает за процессом, и выразил уверенность в том, что совместно удастся предпринять все необходимое для урегулирования украинского конфликта.

Напомним, что в начале июля Орбан посетил ряд стран, в том числе Россию и Украину. Целью визитов стали вопросы урегулирования ситуации на Украине. По итогам переговоров с лидерами стран венгерский Премьер отметил, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга. Это значительно осложняет переход к диалогу.

Ранее стало известно, что по решению киевских властей в Венгрию прекратился транзит нефти из России. Это ставит страну на грань топливо-энергетического кризиса.