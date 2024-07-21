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Politico: Венгрии грозит энергокризис из-за остановки транзита нефти из РФ
В ближайшие недели Венгрия может столкнуться с топливно-энергетическим кризисом, вызванным прекращением транзита нефти «Лукойла» через Украину. Об этом сообщается в газете Politico.
Как отметила представитель аналитического центра Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска, если Будапешту в скором времени не удастся найти решение, то цены на энергоносители в стране могут вырасти до «заоблачных размеров». Это приведет к дефициту электроэнергии в стране.
«Украинские меры могут создать серьезную ситуацию», — уверена она.
По данным газеты, на российскую нефть приходится до 70% в энергобалансе Венгрии. Покрыть существующий дефицит Будапешт может либо благодаря поставкам через Хорватию от компаний не из РФ, либо используя национальные стратегические резервы.
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