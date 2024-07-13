Европейский союз и НАТО возмущены визитом Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и КНР. Об этом сообщает Global Times.

По данным издания, недовольство западных политиков вызвало обсуждение мирного соглашения без их посредничества. Это заставило их «поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным».

Англосаксы и их вассалы в Европе намерены и дальше укреплять свои позиции на Украине, чтобы получить доступ к богатым литиевым месторождениям в Донбассе. Для этого украинцы должны обеспечить ослабление России, подчеркнуто в тексте.

«НАТО воинственно настроен по отношению к чужакам, автократична со своими членами и, похоже, не имеет иной цели, кроме экспансии и окружения России и Китая», — отмечает автор статьи.

Напомним, что в начале июля Виктор Орбан посетил Украину, Россию и Китай. По его мнению, позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга, что значительно осложняет переход к диалогу и мирному соглашению. Также он отправил письмо лидерам ЕС , в котором подвел итоги переговоров с лидерами этих стран.