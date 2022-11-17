Эрдоган поблагодарил Путина за «волю и вклад» в продление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента России Владимира Путина за «волю и вклад» в продление продуктовой сделки.

«Я хотел бы выразить благодарность Организации Объединенных Наций, генеральному секретарю господину Гутеррешу, Президенту России господину Путину и президенту Украины господину Зеленскому за их волю к продлению соглашения и поздравить всех, кто внес свой вклад», — написал он в своем Twitter.

Соглашение по вывозу зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех украинских портов было подписано представителями России, Турции, Украины и ООН летом. Оно истекает 19 ноября.

Сегодня в СМИ появилась информация о продлении зерновой сделки на 120 дней. Позже Эрдоган подтвердил эти сведения.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Россия поддерживает предложение о продлении соглашения по зерну при условии контроля за поставками, которые должны осуществляться в нуждающиеся страны.

На полях саммита G20 на Бали генсек ООН ранее пообещал главе МИД России Сергею Лаврову выполнить все условия Москвы по продуктовой сделке.