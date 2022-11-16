Силуанов: Россия выступила за продолжение зерновой сделки с условием контроля поставок

На саммите G20 в Индонезии Россия высказалась за продолжение зерновой сделки. В качестве основного условия она потребовала возможность контролировать направление поставок именно в нуждающиеся страны, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT.

«Многими странами „двадцатки“ высказывалось предложение о продолжении зерновой сделки, поскольку действительно мы видим ситуацию с голодом в целом ряде стран, африканских стран», — сказал политик.

Выступая на саммите глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что зерно, которое перевозится в рамках черноморских договоренностей, должно идти именно нуждающимся странам, а не в страны Запада и страны с европейскими экономиками, как это происходит сейчас.

Накануне глава российского дипведомства обсудил зерновую сделку с генсеком ООН, который пообещал, что все условия России по экспорту продовольствия будут выполнены.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что зерновая сделка с Россией была заключена под предлогом помощи беднейшим странам, но они получали максимум 5% продовольствия. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников.

В ответ на теракт в Минобороны России заявили, что страна выходит из соглашения по вывозу украинского зерна. После этого Киев через Анкару предоставил письменные гарантии безопасности «зернового коридора», что и стало «фактором доверия» для возможного возвращения России в сделку.