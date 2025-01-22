Эрдоган не сдержал эмоций, прощаясь с жертвами ЧП в отеле Grand Kartal

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заплакал на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте Карталкая, пишет «Московский комсомолец».

Турецкий лидер пришел на похороны восьми человек из одной семьи, у которых не получилось выбраться из сгоревшего отеля.

Напомним, речь идет о ЧП в отеле Grand Kartal. В результате пожара, по последним данным местных властей, погибло 76 человек.

По словам Эрдогана, 22 января объявлен национальным днем траура в Турции.

Ранее турецкому лидеру выражал соболезнования в связи с произошедшим и Президент РФ Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.