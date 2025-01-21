Эрдоган объявил 22 января национальным днем траура в Турции

22 января объявлен национальным днем траура в Турции. Решение было принято из-за массовой гибели людей во время пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводит ТАСС.

«В память о погибших при пожаре в отеле в провинции Болу в среду, 22 января, в стране объявлен однодневный национальный траур», - сказал Эрдоган.

Он также обещал наказать всех виновников трагедии.

Напомним, речь идет о ЧП в отеле Grand Kartal. В результате пожара погибли 66 человек и еще 51 гражданин пострадал. По данным ТАСС, на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.

Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования Эрдогану в связи со случившийся трагедией.

«Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.