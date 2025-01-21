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Происшествия 21 января 2025 18:02

На пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли 66 человек

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На горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошел пожар в отеле Grand Kartal.

В результате возгорания погибли 66 человек, еще 51 пострадал. Как сообщает ТАСС, на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.

По последним данным, в результате пожара погибли 66 человек, 51 пострадал.

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