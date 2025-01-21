Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП в Турции
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром в отеле Grand Kartal.
«С глубоким прискорбием в Республике Татарстан восприняли известия о пожаре отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая. Прошу принять глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и братским народом Турции», - говорится в телеграмме.
По последним данным местных властей, число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции возросло до 76 человек.
Ранее Эрдоган заявлял, что 22 января объявлен национальным днем траура в Турции.
До этого турецкому лидеру выражал соболезнования в связи с произошедшим и Президент РФ Владимир Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»