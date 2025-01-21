Минниханов выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП в Турции

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Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром в отеле Grand Kartal.

«С глубоким прискорбием в Республике Татарстан восприняли известия о пожаре отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая. Прошу принять глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и братским народом Турции», - говорится в телеграмме.

По последним данным местных властей, число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции возросло до 76 человек.

Ранее Эрдоган заявлял, что 22 января объявлен национальным днем траура в Турции.

До этого турецкому лидеру выражал соболезнования в связи с произошедшим и Президент РФ Владимир Путин.