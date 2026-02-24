«Ему было 15, когда он впервые поехал в зону СВО»: как два брата из РТ помогают Донбассу

Сегодня ровно четыре года, как началась специальная военная операция. За это время кардинально изменилась жизнь страны и ее граждан. На протяжении всех этих лет «Татар-информ» рассказывает о героях СВО и о тех, кто помогает им в тылу. Сегодня наша история о Даниле Мусине, который впервые поехал в зону СВО с гуманитарным грузом, когда ему было 15.





Отец и старший брат Данилы – защитники Донбасса

В свои 17 лет больше пятнадцати раз съездил в зону боевых действий, с шести лет помогает собирать гуманитарку, обучает первой помощи и азам военной подготовки других детей, имеет высший знак центра «ВОИН» «Курсант-гвардеец» – Данила Мусин из Высокогорского района Татарстана в свои юные годы добился уже больших успехов.

Патриотизм у Мусиных – это семейное. Отец Данилы Сергей Мусин с 2014 года защищает Донбасс и помогает мирному населению, а старший брат Данилы Никита в 18 лет отправился вслед за отцом на Донбасс помогать ополченцам. Сейчас ему 29 лет, за его плечами богатый боевой опыт – он участвовал в легендарной операции «Труба», освобождал Волноваху, Мариуполь и многие другие населенные пункты.

«В 2014 году многие не понимали, что происходит на Донбассе. Мы с семьей начали собирать гуманитарку, а потом отец решил поехать помогать ополченцам. Мне тогда было восемнадцать, я поехал тоже. Не скажу, что в те годы я участвовал в боевых действиях, – командование не хотело, они старались беречь молодых. Но тогда в любом месте что-то происходило – например, мы постоянно нарывались на ДРГ», – рассказывает Никита.

Мать мальчиков Елена Мусина тяжело приняла решение сына ехать туда, где идут боевые действия, но выбора у нее не было – муж и старший сын приняли свое твердое решение.

«В общей сложности мы пробыли там около года. С 2016 по 2022 год было затишье, мы вернулись домой. А когда началась СВО, мы сразу же вернулись в числе добровольцев. К тому времени ситуация кардинально поменялась. В 2014 году пятая часть ополченцев имели боевой опыт – когда-то где-то воевали. Остальные – это шахтеры, простые работяги, они никогда в жизни не держали в руках автомат, их надо было всему учить. В 2022-м стало уже больше ребят с боевым опытом. К сожалению, из нашей команды с 2014 года мало кто остался в живых», – рассказал Никита Мусин.

«Меня одолевал ужас, мы попадали под обстрелы – нас накрывали из всего, из чего только было можно»

В 2014 году, пока отец и старший брат были на передовой, шестилетний Данила помогал упаковывать гуманитарку, которую собирала его мать и неравнодушные жители района, помогали Казанская епархия и общественные организации.

«Я мало понимал весь ужас войны, просто помогал. Для меня это все было, словно игра в тетрис. Это потом я осознал, как страдало местное население, которое осталось и без еды, и без воды, – упаковка гречки там стоила тысячу рублей, настолько плохо все было», – рассказывает Данила.

Первая поездка Данилы в зону СВО состоялась в 2023 году, в пути ему исполнилось 15 лет.

«Мы с мамой решили поехать на Донбасс, отвезти гуманитарку папе и брату. В ту первую поездку эмоций было очень много. Когда я туда ехал, вообще не задумывался о том, что может случиться. Там меня одолевал ужас, страх, мы попадали под обстрелы, находясь в мирной зоне. Нас накрывали из всего, из чего только было можно. Тогда папа с Данилой стояли под Авдеевкой, это было незадолго до операции “Труба”», – вспоминает Данила.

Никита вспоминает, как Данила уговорил его показать ему Донецк.

«Мы поехали и попали под обстрел. Слава Богу, ушли целые, даже машины не пострадала. Тогда били из РСЗО и гаубицы, целились по стадиону, а мы оказались рядом», – вспоминает Никита.

В ту же поездку Данила еще раз стал свидетелем обстрела.

«Я сидел у бабушки, пил спокойно чай, ел торт – отмечал свой день рождения. И вдруг раздался грохот. Позже мы узнали, что это был HIMARS. Он снес небольшой торговый центр в Макеевке, тогда погибла девушка. У бабушки дома вылетели окна вместе с петлями. Взрыв был очень громкий, я испугался, а бабушка как пила чай, так и пила. С 2014 года эти взрывы для нее – обыденность», – говорит юноша.

Никита: «Когда плохо мирному населению, сидеть и спокойно смотреть на это невозможно»

«На Донбассе живут две наши бабушки, переезжать не хотят – люди ко всему привыкают»

Во время разговора выяснилось, что на Донбассе у Мусиных живут две бабушки.

«Бабушка по отцовской линии родом из Казани, она еще в советское время переехала на Донбасс. Вторая бабушка и дядя тоже живут там. Переезжать не хотят – люди ко всему привыкают, даже к постоянным бомбежкам. Им там нормально. Но мы начали помогать не только из-за них. Когда плохо мирному населению, сидеть и спокойно смотреть на это невозможно. Жена у меня из Волновахи, мы этот город штурмовали, были первыми, кто вошел в город. Моя жена еще в 17 лет увидела, что такое война. Наверное, для детей это самое страшное», – рассказывает Никита.

Удивительно, но с женой он познакомился в Казани – вот так интересно их свела судьба. Также когда-то свела жизнь и родителей Никиты и Данилы. Их отец родился в Казани, учился в военно-морском училище в Севастополе. Прослужил там около двух лет, потом переехал в Донецк, где работал в охране шахты.

«Там же он познакомился с мамой, она родилась в Донецке. Когда родился Никита, они переехали в Казань, потом уже у них появился я. Сейчас папа дома, в отпуске после ранения. Ему уже 55 лет, мы уговариваем его остановиться, не возвращаться на фронт. Он устроился в Раифское спецучилище, обучает воспитанников, передает свой опыт, который им очень нужен, потому что большая половина из этих ребят уходят на СВО», – объяснил Данила.

Строевая подготовка, армейский устав, умение обращаться с оружием – все эти навыки воспитанники спецучилища получают благодаря Сергею Мусину. Пожалуй, учитывая, каких патриотов он воспитал из своих сыновей, можно не сомневаться, что и его ученики проявят себя достойно – и не только на передовой, но и в мирной жизни.

«Детям важно рассказывать, что происходит в мире, – не каждый родитель сможет это объяснить»

«После первой поездки на СВО я понял, что помогать нужно еще более активно, и, вернувшись домой, создал свой гуманитарный фонд “Отряд обороны Донбасса”. Мы совершили уже более 15 выездов, я не был, наверное, только в паре из них. Поездки я планировал на выходные или каникулы, чтобы это не сказалось на учебе. Когда уже поступил в колледж, стало еще легче, потому что мне начал помогать ректор, преподаватели. Все стали активно участвовать в жизни моего гуманитарного фонда», – рассказывает он.

Данила отметил, что большой вклад вносит Татьяна Петрова – директор школы, в которой он раньше учился.

«На базе школы №101 в Дербышках развернулось мощное гуманитарное движение. Они не только плетут маскировочные сети, собирают гуманитарку, но еще организовали цех по производству чак-чака для наших бойцов. В одной из поездок я попробовал этот чак-чак – такого я нигде не пробовал, очень вкусный!» – отметил Данила.

Основной костяк фонда – четыре человека. Они собирают гуманитарные грузы для бойцов и для мирного населения.

«Это мои близкие люди, товарищи. Одному из них скоро исполнится восемнадцать, и он поедет вместе с нами на Донбасс. Мы провели инструктаж, готовим его к любым ситуациям. Он давно просился с нами, но для Никиты большой риск брать с собой несовершеннолетних», – говорит Данила.

Большой пласт работы фонда – проведение «Уроков мужества».

«Детям важно рассказывать и объяснять, что сейчас происходит в мире. Не каждый родитель сможет это объяснить, потому что война коснулась не всех. Мы занимаемся подготовкой детей и молодежи по Татарстану, довелось провести занятия для детей в Марий Эл. За это мне даже вручили медаль Александра Невского», – отметил он.

«Мы родовые казаки – может быть, гены повлияли на то, чем мы занимаемся»

У Данилы уже три медали – еще две от ветеранов Высокогорского района и от «Казачества России».

«Мы родовые казаки – может быть, гены повлияли на то, что мы занимаемся всем этим. Казаки нам очень помогают, они многому меня обучили. Кроме того, знания я получил в центре “ВОИН”, где работают опытные ветераны боевых действий. Эти знания мне тоже очень помогли в гуманитарных поездках. Но больше всего знаний и навыков мне дал брат. Он меня постоянно гонял. Мы много тренировались, учились работать без слов, чтобы в любой ситуации работать сплоченно, синхронно. Вообще мы с ним всегда движемся в одном направлении, следуем друг за другом: он идет – я четко за ним», – говорит Данила.

Сегодня Данила обучает подростков тактической медицине.

«Я много где проходил обучение, теперь передаю свои навыки детям. Знания эти могут пригодиться не только в зоне боевых действий, но и на мирной территории. Важно в случае чего помочь не только себе, но и своим близким, и просто окружающим. Мне эти знания пригодились только один раз, когда во время очередной гуманитарной поездки осколочное ранение получил гражданский. Считаю, если помог хотя бы одному, значит, не зря получил эти знания», – рассуждает юноша.

В поездках на СВО Данила выполняет роль медика, что делает его незаменимой частью команды. На днях он собирается в очередную поездку, в пути ему исполнится 18 лет.

«Мы с братом повезем две машины с грузом на сумму в более чем миллион рублей. Все это мы собрали за пару месяцев. Нам помогли “Милосердие Казань”, “За Победу! Казань!” и многие другие волонтерские организации. Радует, что наш народ настолько сплоченным стал. Пусть не все помогают, но благодаря большому количеству неравнодушных удается закупать все необходимое, чтобы сохранять жизни наших бойцов и помогать мирному населению Донбасса», – рассказал он.

