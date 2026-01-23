«Воин - не только тот, кто с оружием в руках»: в Казани поощрили курсантов центра «ВОИН»

Сегодня в Казани курсантам филиала центра «ВОИН» в Республике Татарстан вручили знаки отличия. Торжественная церемония прошла в музее Великой Отечественной войны на территории Казанского Кремля.

Ребятам вручили ступени отличия «Курсант-боец» и «Курсант-гвардеец» за высокие результаты в освоении образовательной программы центра, а также за вклад в развитие патриотического воспитания и участие в сборах гуманитарной помощи.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Те, кто только приступает к обучению в центре, считаются курсантами. За определенные достижения им присваивается ступень отличия «Курсант-боец», а затем – высшая ступень центра «Курсант-гвардеец». Сегодня этот знак получили двое воспитанников.

Церемония началась с выноса государственных флагов и знамени центра «ВОИН». Затем ребята исполнили гимны России и Татарстана.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мне очень приятно видеть здесь много знакомых лиц. Мы с вами прошли не одну обучающую программу, на протяжении долгого времени развиваемся вместе. Сегодня, в самом центре нашей столицы, в музее Великой Отечественной войны, перед портретами Героев Советского Союза, мы проводим торжественную церемонию по присвоению вам знаков отличия. Мы поощряем ваши заслуги и отмечаем ваши достижения. Надеюсь, вы не остановитесь на достигнутом и продолжите развивать свои навыки», – обратился к курсантам директор филиала центра «ВОИН» в Республике Татарстан Алексей Бламыков.

Особым гостем мероприятия стал военный корреспондент Телерадиокомпании «Новый век» Зуфар Давлетшин.

«Мы находимся в символичном месте. Здесь до революции учились офицеры-юнкера, а в годы Великой Отечественной войны отсюда уходили на фронт танкисты. И сегодня здесь вам вручают ваши первые знаки отличия. Вы выберете военную карьеру или нет – это не столь важно. Воин – это не обязательно тот, кто держит оружие в руках», – отметил журналист.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После выступлений состоялась церемония вручения знаков отличия.

Знак «Курсант-гвардеец» получил 17‑летний Данила Мусин из Казани.

«Я два года обучаюсь в центре “ВОИН”. Полученные знания передаю детям в школах Высокогорского района и Казани. Я готовил ребят к участию в “Заринице 2.0”. С 2014 года вместе с семьей занимаюсь сбором гуманитарной помощи для Донбасса. Все началось с того, что мой отец и брат ушли защищать Донбасс, и я с шести лет помогал собирать гуманитарку. В 2023 году сам поехал на Донбасс вместе с мамой – отвозили помощь. После этого я организовал свой благотворительный фонд “Отряд обороны Донбасса”», – рассказал курсант.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Такой же знак отличия получила и 18‑летняя Радмила Сидорова из Казани, которая занимается в центре уже два с половиной года.

«Я всегда участвовала в “Зарнице”, мне это очень нравилось. Но однажды я не попала ни в одну возрастную категорию и решила собрать команду в своем лицее, выпускницей которого являюсь. Я подготовила ребят, и мы заняли первое место по Казани и второе – по Татарстану. С центром “ВОИН” я познакомилась, когда его инструкторы приехали в лагерь, где я отдыхала летом. Мне очень понравились занятия, и я решила стать частью этой команды», – поделилась девушка.

Чтобы добиться такого результата, Радмила готовила ребят полгода. В этом году она уже приступила к новой подготовке к «Зарнице 2.0» и настроена вновь бороться за победу.