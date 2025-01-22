«Бился с фашистами, как мой прадед»: история бэк-вокалиста группы «Добробат»

Никита Мусин – опытный боец, у которого за плечами два контракта на СВО, а ныне начинающий музыкант группы «Добробат». Он рассказал «Татар-информу» историю своей жизни – как служил плечом к плечу с отцом, как занимался сбором гуманитарки и как пришел в музыку.





Никита Мусин – один из участников группы «Добробат», бэк-гитарист и бэк-вокалист. За плечами у него два контракта на СВО

«Сидеть дома, прятаться, оставаться в стороне я не видел никакого смысла»

Музыкальная группа «Добробат» – проект, объединивший самые разные, невероятные и интересные личности. Именно участники делают группу необычной и интересной. Все участники группы – бойцы СВО, но в первую очередь они еще и талантливые музыканты.

«Мой прадед воевал против фашизма. Оглядываясь сейчас, понимаешь – вот же оно, то же самое. И для самого себя не остается уже выбора», – рассказывает Никита Мусин.

Никита Мусин – один из участников группы «Добробат», бэк-гитарист и бэк-вокалист. Тихий, застенчивый, в то же время веселый и позитивный человек. Он создает впечатление крайне доброго, общительного парня, готового всегда прийти на помощь.

«В 2014 году, когда все это еще начиналось, мой отец уехал туда добровольцем. На тот момент мне было еще семнадцать, я поехал за ним, но меня развернули на границе. Доехать туда живым было трудно. Уже после, когда мне исполнилось восемнадцать, я стал ездить туда с продуктами, вещами, выполнял какую-то работу по службе. Помогал чем мог», – рассказал Никита Мусин.

Отец Никиты из Казани, мать – из Донецка. Сам он в столице Татарстана живет большую часть жизни, однако родился он на родине своей матери. Никита признается: равнодушным к тому, что там происходит, остаться невозможно.

«Сидеть дома, прятаться, оставаться в стороне я не видел никакого смысла», – рассказывает Никита Мусин.

Боец скромно отмечает, что такое воспитание он получил еще в детстве. Перед глазами у него всегда был живой пример доблести и героизма

«Никита служил под командованием его отца – плечом к плечу они выполняли боевые задачи»

Боец скромно отмечает, что такое воспитание он получил еще в детстве. Перед глазами у него всегда был живой пример доблести и героизма. Его отец, отправившийся добровольцем в 2014 году, в начале боевых действий, тоже не смог остаться в стороне. В свои 54 года отец Никиты служил разведчиком, несмотря на все ранения, только недавно оставил службу по состоянию здоровья.

«Вы представьте себе человека 110 килограммов весом в полной броне, которого отбрасывает метров на пять после наезда танка и который после такого продолжает службу. Несколько осколочных ранений, контузия, и только проблемы с сердцем вынуждают его нехотя оставить службу», – рассказывает Никита.

Какое-то время Никита служил под командованием его отца – плечом к плечу отец и сын выполняли боевые задачи.

«Очень часто раньше я посещал тактические мероприятия. Наверное, с этого все началось, там я впервые получил подготовку. Занимались сначала сами, когда еще были детьми, потом сами учили детей. Сейчас я состою в Едином Енисейском казачьем войске», – рассказывает Никита.

В 18 лет, не окончив юридический колледж, Никита стал волонтером – помогал отцу и его сослуживцам на фронте. Потом женился, у него родились дети, работал на стройке бригадиром.

Однако события, которые разворачивались на его второй родине, не отпускали. В тот момент, пока было недолгое перемирие на Донбассе, Никита работал строителем, а как только снова началась стрельба, он поехал туда с гуманитарной помощью.

«Я могу сказать, что с 2014 года я оттуда и не уезжал, считай. Это стало причиной для моего развода с первой женой. Она не могла находиться в постоянном стрессе. Переживала за меня, а я не мог оставаться в стороне. Я ее полностью понимаю», – рассказывает Никита.

«Я должен был служить штурмовиком, однако людей отчаянно не хватало, и я вошел в группу эвакуации»

«В первый же день к нам пришла ДРГ, а на следующее утро был минометный обстрел»

Никита признается, что переживает из-за того, что еще не так давно он мог свободно ездить в гости к родственникам по материнской линии, а теперь это можно сделать разве что на танке.

Первый контракт он заключил в самом начале СВО, в 2022 году. Он отправился служить штурмовиком, однако его распределили в группу эвакуации на Донецкое направление.

«Я должен был служить штурмовиком, однако людей отчаянно не хватало, и я вошел в группу эвакуации. Я приехал туда с друзьями, но один из них сразу отвалился. В первый же день к нам пришла ДРГ, а на следующее же утро нам пожелали хорошего дня посредством минометного обстрела, и человек сломался», – вспоминает первые дни службы Никита.

Эвакуация – крайне сложная и нервная работа. Нужно быть предельно собранным, даже если ты не спал несколько суток. Везде мины, дроны, противник, а водитель должен оперативно забрать раненых и доставить к месту, где им окажут помощь. Отвага, собранность, невероятная сила воли – все это должно быть собрано в одном человеке.

«После первого же контракта я заработал тяжелые проблемы со здоровьем по части ЖКТ. Есть нормально получалось не всегда, литры кофе и энергетиков, все что угодно, лишь бы взбодриться и разглядеть мину на дороге. У меня был случай, когда я оставлял машину в поле из-за сильного минометного обстрела. Почему-то противник особенно не любит людей, занимающихся подвозом», – рассказывает Никита.

Никита переживает, что еще не так давно он мог свободно ездить в гости к родственникам, а теперь это можно сделать разве что на танке

«Моя помощь там все еще была нужна – снова подписал контракт»

По возвращении обратно Никита прошел период акклиматизации. После чего решает снова заняться стройкой. Он не из тех людей, кто может спокойно сидеть на одном месте.

«Как приехал после окончания контракта, дома сидеть не хотел, пошел работать на внутреннюю отделку строящегося театра Камала», – рассказал Никита Мусин.

В какой-то момент ему предложили заняться строительством объекта в Крыму. Никита уехал, все шло хорошо, но однажды, гуляя по зимнему Крыму, он упал и сломал ногу.

«Я разбил пятку, кость. Перелом был серьезный, но именно тогда я решился на второй контракт. Моя помощь там все еще была нужна», – поделился Никита.

Во время второго контракта Никита служил в штабе начальником снабжения. Весь период контракта он отходил с тростью. Было больно, сложно, но Никита не из тех людей, кого это может остановить.

«Вернувшись, я продолжил заниматься гуманитарной помощью. И тут мой друг Иван предложил мне заняться музыкой и поучаствовать в проекте "Добробат"», – рассказывает Никита.

Он признается, что «догонять» опытных музыкантов в плане навыков крайне тяжело, но он не опускает руки. Раньше он играл на гитаре, но на любительском уровне. Играть с такими музыкантами, как его друг Иван или профессиональный эстрадный исполнитель, руководитель «Добробата» Валерий Чамрин, – значит много работать над собой.

«Соответствовать им бывает тяжело. Но хорошо, когда в коллективе есть такие люди, как Валерий, который любит нас погонять и всегда покажет и научит», – рассказывает Никита.

«Мы поем о том, что видели, что знаем, что пережили. Многим от этого становится легче. Я знаю по себе, что музыка помогает, поднимает боевой дух»

«Мы поем о том, что видели, что знаем, что пережили»

Сейчас Никита женился, занимается музыкой. Взял шефство над своим младшим братом и вместе с ним занимается гуманитарной помощью. Его жена тоже часто ездит с ним.

«На особо опасные вылазки я не беру жену или брата. Жена особенно на это обижается, она всегда рядом – куда я, туда и она», – поделился Никита.

Младший брат явно равняется на старшего, но сам Никита скромно говорит, что младшему и без него есть кем гордиться.

«У нас в семье достаточно героев, бойцов СВО. Он сейчас так же, как и я когда-то, участвует во всяких тактических мероприятиях. Знает, наверно, больше некоторых военных. Я горжусь им, однако меня, как любого отца или брата, очень пугает мысль, что он может пойти по моим стопам. Пусть лучше умеет, но это ему не пригодится», – делится Никита Мусин.

Пока Никита занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи и музыкой. Но, говорит, в случае необходимости готов снова прийти на помощь Родине.

«Мы поем о том, что видели, что знаем, что пережили. Многим от этого становится легче. Я знаю по себе, что музыка помогает, поднимает боевой дух. На передовую я всегда заскакивал под громкую музыку. Меньше слышно – меньше страшно», – рассказывает Мусин.

В ближайшее время группа «Добробат» планирует отправиться в большой тур по республике, к которому они сейчас основательно готовятся.

Фото: из личного архива Никиты Мусина