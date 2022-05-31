Эксперты Татарстана прокомментировали индексацию пенсий и МРОТ на 10%

С 1 июня в России минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и выплаты неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 10%. Эту меру социальной поддержки прокомментировали эксперты Татарстана.

Президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин напомнил, что в РФ проживают примерно 35 млн неработающих пенсионеров и индексация пенсий затронет такое количество людей.

Вспомнил специалист и об увеличении выплат пенсионерам на 8,6% с 1 января. «В результате, с начала года пенсии вырастут почти на 19,5% — что выше официальной инфляции в стране (17,5%). Средняя пенсия по старости составит 19 360 рублей», — констатировал он.

В свою очередь увеличение МРОТ с 13 890 до 15 289 рублей приведет к росту зарплат части работников, а также пособий по безработице, больничных и декретных выплат. «Одновременно с этим хотелось бы повышения пенсии для работающих пенсионеров», — добавил вместе с тем Бикмуллин.

В свою очередь управляющий партнер аудиторско-консалтинговой компании «Кроу Аудэкс» и председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов заметил: «Учитывая прогнозируемую Центробанком инфляцию в 20% годовых, это решение представляется необходимым и своевременным для поддержания уровня жизни пожилых людей».

В связи с этим эксперт упомянул, что неработающие пенсионеры относятся к числу самых незащищенных социальных категорий населения России и рост пенсионных выплат станет для них «существенной жизненной поддержкой».

К тому же, по мнению Гимадутдинова, увеличение пенсий «должно привести к повышению потребления населения». Результатом, убежден он, будет рост оборота торговли и услуг, а значит, и всей экономики страны.

Доцент КФУ, кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин обратил внимание на то, что рост инфляции бьет по доходам россиян, а увеличение социальных выплат поддерживает покупательную способность малообеспеченных граждан.

При этом экономист вписал внутриэкономическую ситуацию во внешнеполитический контекст. «Одна из главных причин решения о внеплановой индексации пенсии и социальных выплат — разгон инфляции на фоне антироссийских санкций и возникших в этой связи логистических ограничений <…>. Правительству пришлось принимать экстренные решения по спасению экономики и социальной стабильности», — отметил он.

Упомянув данные Росстата о замедлении инфляции и информацию Министерства финансов РФ о рекордном профиците бюджета в I квартале 2022 года, Гафиятуллин выразил надежду на то, что «индексация МРОТ и ПМ (прожиточного минимума — прим. Т-и) на 10% должна привести к росту всей линейки зарплат и социальных выплат».

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. В период с 14 по 20 мая Росстат впервые с августа 2021 года зафиксировал недельную дефляцию (примерно в 0,02%). Годовая инфляция в стране замедлилась примерно до 17,5%.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая утвердил разработанный Правительством документ об индексации МРОТ, прожиточного минимума и пенсий на 10%. Накануне, 30 мая, соответствующее постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.