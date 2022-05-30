Мишустин подписал постановление об увеличении МРОТ и прожиточного минимума с 1 июня

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении МРОТ, прожиточного минимума и страховых выплат для неработающих пенсионеров с начала июня.

«Соответствующее постановление подписано. Для поддержки свыше 50 млн граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 млрд рублей», — заявил глава кабинета на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что индексация соцвыплат поможет неработающим пенсионерам в среднем получать более 19 тыс. рублей в месяц. В свою очередь минимальный размер оплаты труда превысит 15,2 тыс. рублей, что позволит увеличить зарплаты более 4 млн человек.

По словам Мишустина, после повышения прожиточного минимума также вырастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет, растущих в семьях с маленькими доходами.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая утвердил разработанный кабинетом документ об индексации МРОТ, прожиточного минимума и пенсий на 10%.