Прожиточный минимум и МРОТ в России с 1 июня увеличатся на 10%

С 1 июня в России на 10% увеличатся прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом на совещании президиума Госсовета РФ рассказал Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 1 июня этого года на 10% вырастут прожиточный минимум и МРОТ. В среднем по стране прожиточный минимум составит 13 919 рублей», – уточнил он. МРОТ же повысится до 15 279 рублей в месяц.

Президент заявил, что это позволит увеличить и размер социальных выплат, так как их рассчитывают отталкиваясь от величины прожиточного минимума на человека. Таким образом, принятая мера «станет подспорьем для многих семей с детьми», подчеркнув, что благосостояние россиян – это ключевой приоритет развития страны.

Он также отметил, что, по оценкам экспертов, рост инфляции в РФ замедлился и по итогам 2022 года не должен превысить 15%.

«Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперед, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет - это рост благосостояния и качества жизни граждан», – сказал глава государства.

Помимо этого, Президент поручил проиндексировать пенсии неработающих россиян на 10%. Повышенные выплаты граждане РФ начнут получать уже в июне.