Эксперты об отводе войск из Херсона: «Иногда нужны компромиссы, чтобы спасти людей»

Решение об отводе российских войск из Херсона за Днепр вызвало накануне горячие споры. Информационное поле разделилось. Одни считают, что вести войска нужно напролом, другие – что решение было как никогда правильным. «Татар-информ» собрал мнения экспертов по этому поводу.

Решение об отводе войск из Херсона за Днепр было обнародовано накануне. Командующий Объединенной группой войск Сергей Суровикин доложил об обстановке в зоне проведения спецоперации на Украине Министру обороны России Сергею Шойгу. Из доклада Суровикина стало известно, что в районе Херсона не только российские военные, но и мирное население, и социально значимые объекты постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

«В этих условиях Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу. Возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий», – сообщил командующий Объединенной группой войск.

Ситуация может обостриться, если ВСУ удастся разрушить плотину Каховской ГЭС. Это большая угроза как для военных, так и для населения. Разрушение плотины приведет к затоплению населенных пунктов и огромному числу жертв, российские военные окажутся отрезанными на правом берегу Днепра.

Сергей Суровикин отметил, что в нынешних условиях самый целесообразный вариант – организовать оборону по барьерному рубежу Днепра. Командующий предложил занять оборону по левому берегу реки.

«Решение было оправданным и необходимым»

Любое отступление неприятно. Но прежде чем делать выводы, считают эксперты, стоит внимательно проанализировать сложившуюся ситуацию. Военная обстановка в Херсоне весьма напряженная, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Александр Михайлов: «Решение об отступлении было логичным. Войска должны сохраниться в целости» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Понятно, что все настроены на продвижение вперед, и отступления могут вызывать беспокойство, изумление, разочарование. Но ситуация складывается таким образом, что на сегодняшний день пребывание наших войск на правом берегу Днепра затрудняется логистикой», – начал рассуждать Михайлов.

Иными словами, из-за постоянных обстрелов переправ со стороны ВСУ российские военнослужащие попросту не могут получить нужные боеприпасы, технику и дополнительную экипировку. Становится очевидным, что продвижение Российской армии вперед и удержание территорий становится затруднительным.

«Разрушаются мосты, переправы. Доставлять на правый берег Днепра вооружение и технику становится невозможным. В данном случае решение об отступлении было логичным. Войска должны сохраниться в целости. Стоит учитывать, что сейчас наверняка будет перегруппировка сил и начнется какая-то другая конструкция боевых действий. Принятое решение было оправданным и необходимым. Я думаю, что у нашего командования наверняка есть запасные варианты, которые не обозначаются», – пояснил генерал-майор ФСБ в отставке.

Помимо сохранения живой силы и боеприпасов тактика отступления за Днепр создает условия для формирования «ударного кулака» и продвижения Российской армии вперед, уверен собеседник агентства.

Удержание Херсона будет долгим и болезненным периодом

Ситуации, когда военные силы продвигаются вперед и откатываются назад, – явление, которое в военной тактике имеет место быть, отметил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Война – это не только наступательные движения, бывает так, что командующим необходимо сохранить жизни военнослужащих, чтобы в дальнейшем выполнить поставленные задачи.

«Взрыв дамбы, который пытается осуществить ВСУ, приведет к затоплению большого количества населенных пунктов» Фото: Каховская ГЭС, ru.wikipedia.org, общественное достояние

«Те патриоты, которые кричат, мол, давайте идите вперед, вряд ли пожелают своим отцам или сыновьям, чтобы они оказались в этом котле без снарядов, продовольствия и вооружения. Война – вещь волнообразная. Иногда мы должны идти на какие-то компромиссы для сохранения жизни людей», – отметил Михайлов.

Возможности для принятия какого-либо другого решения не было, считает собеседник агентства. Если бы наши войска остались там, последствия могли бы быть еще более тяжелыми как для них, так и для мирного населения.

«Взрыв дамбы, который пытается осуществить ВСУ, приведет к затоплению большого количества населенных пунктов. Это угроза, которой можно было избежать как раз отступлением. Вы же понимаете, приближается зима, разрушение плотины приведет к массовым жертвам, будет большая катастрофа. Командование думает не только о своих солдатах, но и о людях, которых мы взяли на свою сторону и должны им обеспечивать безопасность», – уверен Михайлов.

Он добавил, что вхождение Херсонской области в состав России серьезный, просчитанный шаг. Но чтобы удержать территории, понадобится немало времени и сил.

«Это будет достаточно длительный и болезненный период. Не обойдется тем, что мы просто повесим над администрацией Херсонской области наш флаг», – резюмировал Михайлов.

«Спасибо, что бережете ребят!»

Решение об отводе войск на левый берег Днепра поддержал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он считает, что решение генерала Суровикина было сложным, но в то же время взвешенным. Бессмысленные жертвы ради громких заявлений стране не нужны.

Рамзан Кадыров: «Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее» Фото: kremlin.ru

«Херсон – очень сложный участок. Здесь нет возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно, эвакуировав мирное население и отдав приказ о перегруппировке», – заявил Кадыров.

Говорить о том, что Херсон «сдали», вовсе не нужно, добавил Кадыров. Нынешняя позиция для российских войск будет более выгодной и безопасной, уверен глава Чечни.

«Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее. Спасибо, Сергей Владимирович, что бережете ребят!» – отметил Кадыров.

«Решение говорит о том, что командование готово брать на себя ответственность»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что решение отвести войска РФ с правого берега Днепра – непростое, но оно говорит о том, что командование готово брать на себя ответственность за жизнь солдат.

Вывод войск с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит совершить Суровикину Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Пригожина, Командующий СВО Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, – он взял на себя всю полноту принятия решений.

Вывод войск с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит совершить Суровикину, отмечает основатель ЧВК «Вагнер».

«Когда Суровикин был назначен на эту должность, он прекрасно понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», – отметил бизнесмен.

По мнению Пригожина, главное сейчас – не агонизировать или биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. Суровикин, по словам бизнесмена, должен вывести войска и спасти тысячу солдат, которые сейчас находятся фактически в окружении на территории противника.