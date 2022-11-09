Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин прокомментировал решение об отводе войск РФ за Днепр

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что решение отвести войска РФ с правого берега Днепра – непростое, но оно говорит о том, что командование готово брать на себя ответственность за жизнь солдат. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Пригожина, Командующий СВО Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, – он взял на себя всю полноту принятия решений. Вместе с тем Пригожин подчеркнул, что вывод войск – крайне сложная операция, потому что невозможно покидать позиции, повернувшись к противнику спиной.

Вывод войск с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит совершить Суровикину, отмечает основатель ЧВК «Вагнер».

«Когда Суровикин был назначен на эту должность он прекрасно понимал, что произойдёт в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», – отметил бизнесмен.

По мнению Пригожина, главное сейчас – не агонизировать или биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. Суровикин, по словам бизнесмена, должен вывести войска и спасти тысячу солдат, которые сейчас находятся фактически в окружении на территории противника.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к отводу войск за Днепр, выслушав доклад Командующего Объединенной группой войск о ситуации в Херсоне.