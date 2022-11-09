«Сложный, но верный выбор»: Рамзан Кадыров о решении отвести войска РФ за Днепр

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение Командующего СВО Сергея Суровикина об отводе российских войск за Днепр. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

«Взвесив все "за" и "против", генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», – сообщил глава Чеченской республики.

По словам Кадырова, Херсон – крайне сложный участок, куда нет возможности обеспечить стабильный подвоз боеприпасов и сформировать надежный тыл. Он отметил, что Суровикин поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирных жителей и отдал приказ о перегруппировке.

«Так что не надо говорить о "сдаче" Херсона. "Сдают" вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию - удобную, безопасную», – добавил Кадыров.

По признанию главы Чеченской республики, бойцы его подразделений уже сообщали ему, что вести бои в местности Херсона очень сложно. Город вполне возможно удержать, но ценой этому станут многочисленные человеческие жизни – «такой прогноз нас не устраивает», заявил Кадыров.

«Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее. Спасибо, Сергей Владимирович, что бережете ребят! Мы выполним приказ Верховного Главнокомандующего, врага бить не перестанем и не устанем», – поделился глава Чеченской республики.

Также Кадыров отметил, что полностью согласен с мнением основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина о решении отводе войск, о котором «Татар-информ» также сообщал ранее. Напомним, сегодня Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к отводу войск за Днепр, выслушав доклад Командующего СВО Сергея Суровикина о ситуации в Херсоне.