«Сохраним жизни наших военных»: Главное из доклада Суровикина о ситуации в Херсоне

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил отвести российские войска из Херсона за Днепр. О том, почему такой шаг с нашей стороны сейчас является наиболее разумным, объяснил Командующий СВО Сергей Суровикин. Главные моменты из его выступления в тексте «Татар-информа».

Командующий Объединенной группой войск Сергей Суровикин выступил сегодня с докладом перед Министром обороны России Сергеем Шойгу, во время которого должил об обстановке в зоне спецоперации на Украине.

«Обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована. Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки и воинских сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой состав воинских частей, созданы дополнительные резервы», – сообщил Командующий Объединенной группой войск.

После этого Суровикин сообщил об успешных наступательных действиях российских военнослужащих на различных направлениях фронта. По словам Командующего, только за октябрь ВСУ потеряли свыше 12 тысяч военнослужащих – наши бойцы нанесли значительный ущерб противнику.

Сергей Шойгу обратил особое внимание на подготовку мобилизованных: сначала их необходимо размещать в тыловых районах перед отправкой в зону боевых действий.

«На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям. В подразделения, укомплектованные отмобилизованными военнослужащими, назначать офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях обстановки», – заявил Шойгу.

Суровикин сообщил об успешных наступательных действиях российских военнослужащих на различных направлениях фронта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С августа по октябрь противник потерял под Херсоном 9,5 тыс. военных

Отдельной темой выступления стала обстановка в Херсоне. Сергей Суровикин, заявил, что наши военнослужащие успешно противостоят всем попыткам наступления противника. Во время боевых действий в районе Херсона с августа по октябрь вооруженные силы Украины потеряли более 9,5 тысяч военнослужащих.

«Наступательная сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего», – доложил Суровикин.

В противовес этому ВСУ наносят удары по органам местного самоуправления, школам, больницам и другим социально значимым объектам, а также по мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра и по пунктам раздачи гуманитарной помощи.

Наши бойцы успешно отражают практически все обстрелы: порядка 80-90% ракет противника сбиваются российскими системами ПВО. Но те удары, которые достигают своих целей, все же создают определенные трудности: группировки войск ежедневно восстанавливают днепровские переправы и принимают все меры, чтобы поддерживать их работоспособное состояние.

Наши военнослужащие успешно противостоят всем попыткам наступления противника Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В этих условиях Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу. Возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий», – сообщил Командующий Объединенной группой войск.

В связи с этим администрация города эвакуирует местных жителей в другие регионы страны. На сегодняшний день все желающие – более 115 тысяч человек – покинули этот район. Российские военнослужащие сделали все возможное, чтобы их эвакуация прошла наиболее безопасно.

«Мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих»

Суровикин заявил, что ВСУ планирует затопить зону ниже Каховской ГЭС. Об этих планах свидетельствуют постоянные ракетные удары противника по плотине ГЭС и ее водосливным затворам. Если ВСУ удастся осуществить план по затоплению этой зоны – это может привести к огромному количеству жертв среди мирного населения. Кроме того, российские бойцы окажутся отрезанными на правом берегу Днепра.

Маневр войск будет проведен в ближайшие сроки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как отметил Сергей Суровикин, в подобных условиях самый целесообразный вариант – организовать оборону по барьерному рубежу Днепра. Командующий предложил занять оборону по левому берегу реки Днепр.

«Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», – отметил Суровикин.

Еще одним аргументом в пользу этого решения станет высвобождение части сил и средств, которую задействуют для боевых действий на других направлениях спецоперации.

«Согласен с вашими выводами и предложениями. Жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является для нас приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, чтобы все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную перегрузку личного состава, вооружения и техники за Днепр», – ответил Шойгу.

Суровикин заверил, что маневр войск будет проведен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.