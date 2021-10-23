Эксперты из РТ поддержали присуждение Зеленодольску статуса города трудовой доблести

Кабинет Министров РТ обратился к Президенту России Владимиру Путину с ходатайством присвоить Зеленодольску почетное звание «Город трудовой доблести». Эту идею прокомментировали эксперты из Татарстана.

Президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин считает, что Зеленодольск внес значительный вклад в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года: «Город Зеленодольск соответствует этим требованиям так, завод им. Горького выпускал бронекатера с 1941-1945 их было построено 117. Они входили в состав Волжской, Днепровской и Дунайской флотилий. Многие из зеленодольских бронекатеров приняли участие в знаменитой Сталинградской битве, переломившей ход войны. Завод имени Серго в годы войны выпускал снаряды для малокалиберной артиллерии. Всего серговчанами было собрано около 110 миллионов гильз и снарядов. Практически каждый третий снаряд, ударивший по немецко-фашистским захватчикам, был произведен в Зеленодольске. С целью обеспечения основания для присвоения городу звания необходимо дополнительно указать награждения завода им. Горького и завода Серго государственными наградами, вручение им Переходящих Красных Знамен Государственного Комитета Обороны, а также награждение работников этих предприятий государственными наградами за трудовые заслуги».

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин: «Полностью поддерживаю инициативу присуждения г. Зеленодольску звания „Город трудовой доблести“. В годы Великой Отечественной войны предприятия Зеленодольска обеспечивали фронт военной техникой и снарядами. Так, судостроительный завод имени А.М. Горького выпускал бронекатера. за годы войны их было построено 117. Катера входили в состав Волжской, Днепровской и Дунайской флотилий. А завод имени Серго в годы войны выпускал снаряды для малокалиберной артиллерии. За четыре года на заводе было собрано около 110 миллионов гильз и снарядов. Город трудовой доблести — присваивается городам Российской Федерации, жители которых „внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность“».

Доктор философских наук Олег Агапов: «Инициатива зеленодольцев по присвоению городу статуса трудовой доблести вполне обоснована, поскольку предприятия промышленности, расположенные в нем, сыграли большую роль в укреплении обороноспособности страны в годы Великой Отечественной войны. Без кораблей, катеров, иных образцов техники для военно — морского флота, изготовленных тружениками — зеленодольцами невозможно представить оборону Сталинграда, десантные операции на речных плацдармах Восточной Европы. И сегодня вклад в оборону Российской Федерации г. Зеленодольска весьма и весьма значительный».

Ранее статус города трудовой доблести получила Казань. Соответствующие звания продолжают присваиваться регулярно, недавно его получили еще 12 городов. Их перечень будет пополняться, заверил тогда Президент РФ Владимир Путин.