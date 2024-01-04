Эксперты: Год научно-технологического развития в РТ призван изменить восприятие науки

Год научно-технологического развития в Татарстане призван изменить общественное восприятие науки, а не только включает задачу технологического прогресса. Об этом заслуженный тренер России Ольга Павлова сказала на площадке Экспертного клуба.

Напомним, Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ объявил 2024-й в республике Годом научно-технологического развития. 14 сентября 2023 года он подписал соответствующий указ.

«Задачи на 2024 год включают не только технологический прогресс, но и изменение общественного восприятия науки. Можно отметить необходимость создания современных центров научно-образовательных учреждений и привлечения молодежи, а также формирование привлекательного образа ученого. Уверена, что реализация поставленных задач обещает не только укрепление внутренних ресурсов, но и создание привлекательной среды для талантливых ученых и инновационных проектов», — сказала Ольга Павлова.

Эксперт перечислила основные задачи Года научно-технологического развития — это привлечение молодых талантов в сферу науки, активизацию работы вузов и создание мирового уровня научно-образовательных центров, поддержка перспективных проектов и интеграция учебных заведений с предприятиями.

«Акцент будет сделан и на усилении Академии наук РТ как консолидирующего ядра управления, что подчеркивает стремление к эффективной реализации задач. Стремление сделать Республику Татарстан уникальной территорией с уникальной экосистемой для технологического прорыва выражает амбициозные планы внедрения наукоемких технологий и ориентации на мировые стандарты», — подчеркнула Ольга Павлова.

Директор Волжско-Камского экологического центра, заслуженный эколог РТ Рустем Камалов также выделил пять ключевых задач-направлений, среди которых:

1. Формирование эффективной системы взаимодействия в области науки, технологий, инноваций между научным сообществом и реальным сектором;

2. Создание устойчивой долгосрочной системы финансирования перспективных исследований;

3. Поддержка и стимулирование изобретательской деятельности;

4. Развитие системы популяризации науки;

5. Повышение эффективности системы поддержки ученых.

Эксперт отметил, что республика уже работает в данных направлениях. Так, РТ участвовала в конкурсе на создание Научно-образовательного центра мирового уровня, который должен выйти в этом году на проектную мощность и станет по примеру тех регионов, которые уже сформировали подобные структуры, обеспечивающие эффективную кооперацию вузов, научных организаций и предприятий.

Также были начаты преобразования Инвестиционно-венчурного фонда, успешно проведена работа с университетами по поддержке студенческих стартапов.

«В прошлом, 22 году от Республики Татарстан было подано 733 заявки, 129 признаны победителями. В этом году мы уже направили в 3 (!) раза больше — 2 320 заявок, из которых 313 получили поддержку», — отметил Рустем Камалов.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин подчеркнул, что для того, чтобы экономика России не просто выстояла под санкционным натиском Запада, а продолжала развиваться, нужно комплексно поддерживать научно-технический потенциал и разработки ученых. Поэтому объявление 2024-го Годом научно-технологического развития в Татарстане, в передовом и инновационном регионе страны, стало логичным.

«Я верю, что Россия будет первой страной, которая благодаря санкциям стала еще сильнее, независимее, могущественнее. Объем санкций, который на нас обрушился, измеряется тысячами и сейчас говорят, что их около 17 000. Несмотря на них, наша экономика не просто выстояла, а развивается. Чтобы это развитие продолжалось важно комплексно поддерживать научно-технический потенциал, разработки ученых, тестировать их идеи, модели и далее внедрять в работу», — сказал Максим Топилин.

В регионе уже заложен крепкий фундамент (это и ОЭЗ, и крупные вузы, и промпредприятия, и технопарки, и ТОСЭР), и акцент на отрасль должен стать еще одним драйвером для роста промышленности, экономики, а значит, благосостояния и уровня жизни людей, подчеркнул депутат.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отметил, что одним из важнейших факторов развития экономики является обеспеченность высококвалифицированными кадрами.

«И решение этой задачи должно быть системным, охватывая все самые важные ключевые компоненты. Начинать работу нужно со школы. В последнее время мало выпускников, выбирающих ЕГЭ по естественно-научным направлениям — профильной математике, физике и химии. Нужно срочно это менять», — считает эксперт.

Для всего этого нужна грамотная профориентационная работа, предпрофильное и профильное обучение с участием предприятий, активное вовлечение детей в творческую и изобретательскую деятельность. Следующим этапом является создание передовых инженерных школ, научно-образовательных центров мирового уровня, развитие технологического предпринимательства на базе наших вузов.

«И объявленный 2024 год Годом научно-технологического развития в республике, очень надеюсь, даст мощный толчок для этого развития. Сейчас как никогда мы понимаем важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, все это должно быть безусловным приоритетом для создания нужных условий для реализации потенциала подрастающего поколения», — сказал Мунир Гафиятуллин.

Председатель исполкома Регионального общественного движения молодых ученых и специалистов РТ, кандидат технических наук Юлия Кареева подчеркнула, что Татарстан является одним из передовых регионов России по многим позициям.

«Наука имеет теоретическую и практическую составляющую. Говоря о прикладном значении, важно отметить высокий потенциал отечественных исследований. Однако для того, чтобы действительно была польза, мероприятия, связанные с оценкой и реализацией научных изысканий, должны проводится не для „галочки“, а для результата, отражающегося в нашем обществе», — сказала эксперт.

Для развития научной сферы важна грантовая поддержка исследователей, создание достойных условий труда для профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов и научных организаций.

«Необходимо привлечение школьников и талантливой молодежи в науку, например путем популяризации, что входит в задачи, объявленного Раисом РТ Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, Года научно-технологического развития», — заключила Юлия Кареева.