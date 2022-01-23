Эксперт ВОЗ предупредила о появлении более заразного штамма Covid-19, чем «омикрон»

Будущие штаммы коронавируса SARS-CoV-2 могут оказаться более заразны, чем вариант «омикрон». Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в эфире программы «Наука за пять минут», размещенной на сайте международной организации.

«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться», — подчеркнула медик.

Представитель ВОЗ также обратила внимание на то, что «омикрон» не станет последним вариантом нового коронавируса. По ее словам, в будущем высока вероятность появления нового штамма, относящегося к категории «вызывающих обеспокоенность».

При этом Керкхове объяснила, что новые варианты должны быть более заразны, чем циркулирующие сейчас разновидности Covid-19, чтобы вытеснить их. Вместе с тем само течение вызываемой ими болезни может быть более или менее тяжелым, уточнила она.

Специалист также призвала не воспринимать «омикрон» как «слабый» вариант патогена, хотя в среднем он вызывает заболевание с меньшими осложнениями.

Ранее Правительство России утвердило план по борьбе с омикроном-штаммом в стране. Президент РФ Владимир Путин также не раз отмечал, что российская вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.