Эксперт Вайсман предложил разрешить отстрел медведей в населенных пунктах

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Существующее на данный момент в России охотничье законодательство не позволяет быстро уничтожать представляющих опасность медведей, проникших в населенные пункты. Соответственно, его нужно изменить, чтобы разрешить вынужденный отстрел опасных хищников. Такое мнение высказал заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман, передает РИА Новости.

«[Необходимо] разрешить вынужденный отстрел медведей и других опасных хищников в границах населенных пунктов, на территории производственных и сельскохозяйственных предприятий, пасек, приусадебных и дачных участков, в помещениях. С последующим оформлением актов об отстреле и без привлечения стрелявшего к ответственности», – подчеркнул специалист.

Дело в том, что сейчас отстрел зашедшего в населенный пункт медведя считается незаконной добычей охотничьего животного, то есть браконьерством. Заводится уголовное дело, убившего зверя и спасшего односельчан охотника судят, штрафуют и лишают права на владение оружием, пояснил Вайсман.

Эксперт добавил, что во времена СССР за отстрел опасного хищника в населенном пункте охотник не только не нес уголовной ответственности, но даже мог получить премию, близкую к средней зарплате.

Ранее владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков рассказал, что число выходов медведей к населенным пунктам и нападений на людей пойдет на спад и дойдет до нуля в ноябре-декабре.

«Сейчас у медведей осенняя активность, но скоро они будут уходить в спячку», – объяснил бизнесмен. Вместе с тем он назвал сложившуюся тенденцию крайне опасной и предупредил, что нападения хищников повторятся, если не принять превентивные меры по охране людей.

По последним данным, в России с весны зафиксировано 22 смертельных нападения бурых медведей на людей: семь в Красноярском крае, по три – в Иркутской и Томской областях, Камчатском крае, два – в Бурятии, по одному – в Хабаровском крае, Вологодской области, Тыве и на Алтае. Накануне медведь напал на работника оленеводческой бригады на Чукотке, тот получил травму бедра.

Правительство РФ намерено сформировать перечень регионов, которым выделит дополнительное финансирование для регулирования численности бурых медведей. Также планируется рассмотреть возможность выведения хищника из лимитируемого вида охотничьих ресурсов, а регионам могут дать право оперативно принимать решения по контролю его популяции. В Татарстане этой осенью впервые за долгие годы открылась охота на медведя.