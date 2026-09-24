В России обнаружили гибридов белого и бурого медведей

В России обнаружили гибридов белых и бурых медведей. В частности, такие животные встречаются на острове Кунашир, рассказал «Известиям» заслуженный эколог РФ, академик РАЕ Анатолий Кудактин.

«Подобных животных уже получали искусственным путем с помощью осеменения. То, что ареалы обоих видов пересекаются, я заметил еще в конце 1980-х годов. Скрещивание – вполне нормальное явление, и оно будет продолжаться. У этих видов различаются половое поведение и спектр питания, но больших внутривидовых различий между ними нет», – уточнил он.

По словам ученого, сейчас заходы белых медведей в ареалы бурых остаются редкими и происходят преимущественно на Таймыре и других северных территориях. Из-за потепления такие случаи могут участиться, а через 50 лет гибриды могут стать массовыми.

На Кунашире, в заказнике «Курильский», обитает около 100 бурых медведей. Среди них встречаются серебристые особи с признаками, характерными для полярных медведей. По одной из версий, белые медведи могли добраться до острова по льду и скреститься с местными бурыми.

По данным заказника, особи с такими признаками составляют от 5 до 8% популяции медведей на острове. Одного из них также замечали между домами в Южно-Курильске.