Эксперт: Украина получает обратный эффект своими атаками

С каждым прилетом БПЛА от Украины в Россию наши граждане только сильнее хотят довести специальную военную операцию до конца, до победы. То есть противник, желая ослабить дух россиян, получает обратный эффект своими атаками. Такими мыслями поделился сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых субъектов Александр Малькевич.

«Противник на фоне своих провалов на поле боя ищет любые способы, чтобы запугать нас. Но все подобные атаки делают нас сильнее, укрепляют наше единство. А враг этого никак не может понять», – цитирует спикера газета «Республика Татарстан».

Он подчеркнул, что со стороны противника это скорее психологическая атака. Ее цель – заставить студентов покинуть общежитие в Елабуге, бросить учебу и не идти работать на предприятие.

«Мы еще раз ставим вопрос о борьбе с диверсантами, с «пятой колонной» внутри страны. Не может быть посторонних в войне, которую нам объявил Запад. Нам нужно сплотиться и объединиться, вести борьбу единым фронтом за наш победный мир», – подвел итог сопредседатель.

Напомним, утром 2 апреля на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака БПЛА. Гендиректор Особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев уже заявлял, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.

Ранее сообщалось, что всем пострадавшим на территории ОЭЗ «Алабуга» выдадут питание и вещи.