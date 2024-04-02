Всем пострадавшим на территории ОЭЗ Алабуга выдадут питание и вещи

Всем, кто пострадал при атаке БПЛА на территории ОЭЗ «Алабуга» оказывают необходимую помощь, сказал заместитель руководителя исполкома по соцразвитию Надир Курамшин. По его словам, город обеспечит таких людей питанием, а также вещами первой необходимости.

Он также подтвердил информацию о пострадавших — 12 человек, из которых два студента и 10 сотрудников.

Еще Курамшин подчеркнул, что всем пострадавшим оказали психологическую помощь.

«Паники нет, угроз нет», — цитирует спикера ГТРК Татарстан.

Напомним, утром 2 апреля на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака БПЛА. Гендиректор Особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев уже заявлял, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.