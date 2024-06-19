В Татарстане отгружено 5 тыс. тонн пшеницы для экспорта в Египет

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В Алексеевском районе Татарстана произведен отбор проб продовольственной пшеницы. Общий объем партии экспортного зерна, отгружаемого на балкер «Волго-Дон», составил 5 тыс. тонн. Груз будет доставлен для перевалки в порт «Кавказ» с отгрузкой на морское судно, следующее в Египет, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в РТ.

«Образцы проходят необходимые исследования на показатели качества и безопасности. На основании заключения Центра оценки качества зерна Управление Россельхознадзора по РТ примет решение о выдаче фитосанитарного сертификата», — рассказала технический директор органа инспекции центра Светлана Белова.

Пробы пшеницы отобраны для определения соответствия контракту, требованиям страны-импортера и ГОСТа, а также соответствия нормативным условиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

Египет входит в число основных потребителей продовольственной пшеницы, экспортируемой из Татарстана. С начала этого года уже отгружено семь теплоходов с зерном общим объемом 22,5 тыс. тонн.

Экспорт местной пшеницы также осуществлялся через порт «Кавказ» в Саудовскую Аравию, Алжир, Бангладеш, Иран и Ливию.