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Руc Тат
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Политика 23 января 2024 14:01

Путин и ас-Сиси дали старт строительству 4-го энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

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Президент России Владимир Путин и его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приняли участие в церемонии заливки первого бетона в основание 4-го энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония прошла в формате видео-конференц-связи и символизирует старт строительства нового объекта.

«Будем способствовать созданию современных производств, квалифицированных рабочих мест, решению социальных вопросов. Мы будем это делать вместе, поскольку новая энергетическая система позволяет все это делать. Это по-настоящему флагманский проект в лучших традициях нашего двустороннего сотрудничества», — заявил Президент России.

Напомним, что «Эль-Дабаа» стала первой атомной электростанцией в Египте. После ввода нового энергоблока работа АЭС будет развернута на полную мощность.

#Владимир Путин #Египет #аэс
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