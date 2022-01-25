Эксперт заявил, что курильщики могут не заметить первых симптомов поражения легких

У курящих людей всегда в той или иной степени присутствует кашель, и поэтому они могут попросту не заметить первых признаков поражения легких при коронавирусе. Такое мнение высказал директор клиники «ЛОР-Астма» — врач-пульмонолог, Сергей Пурясев в интервью радио Sputnik.

«На фоне своей вредной привычки он (курильщик — прим. Т-и) может не заметить, что характер и частота кашля изменились», — пояснил специалист.

Врач также обратил внимание на то, что в обычном режиме люди используют только 30% возможностей органов дыхания, а остальные 70% не задействуют. Соответственно, если происходит поражение легочной ткани, то можно пропустить момент, когда нагрузка на легкие начала возрастать.

На фоне распространения коронавируса Пурясев посоветовал крайне внимательно следить за малейшими изменениями в своем организме и прививаться, чтобы снизить риск заражения и тяжелого протекания болезни.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Ученые предположили, что этот вариант SARS-CoV-2 мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Президент России Владимир Путин поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19. Подробно об особенностях омикрон-штамма ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.