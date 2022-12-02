Bloomberg: Стоимость перевозки нефти из России выросла на фоне санкций

Стоимость морских перевозок российской нефти резко растет, поскольку всё больше владельцев танкеров отказываются от ее транспортировки, а другие стараются взимать премию за риск на фоне вступления в силу 5 декабря новых санкций Европейского Союза. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров.

По словам собеседников издания, средняя ставка фрахта судна для поставок российской нефти из Балтийского моря в Индию может вырасти с прежних 9–11,5 млн долларов до 15 млн (20 долларов за баррель).

Рост цен связан с проблемами, с которыми сталкиваются перевозчики российской нефти. В частности, возить сырье из РФ должны прекратить некоторые из крупнейших танкеровладельцев Греции.

«Меньшее количество доступных судов и необходимость перенаправления российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым в Азии и на Ближнем Востоке также способствуют повышению цен», — констатирует агентство.

Чрезмерная цена фрахта в свою очередь уменьшает стоимость российской нефти в порту отгрузки, потому что окончательная цена поставляемого топлива должна оставаться конкурентоспособной. При этом поставки из Балтийского моря зависят от малых и средних судов, таких как танкеры классов Aframax и Suezmax.

Эмбарго Евросоюза на морские перевозки нефти из РФ начнет действовать с 5 декабря. При этом страны ЕС продолжают согласовывать установление ценового порога на российскую нефть — сейчас они ожидают ответа Польши.