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Общество 10 февраля 2025 20:09

Эксперт предположил, какие годы будут рекордно жаркими

Эксперт предположил, какие годы будут рекордно жаркими
Фото: © «Татар-информ»

Текущий 2025 год вряд ли будет рекордно жарким, сильная жара вероятна в 2027 и 2028 годах. Об этом рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, сообщает издание News.ru.

«Можно сказать, что текущий год будет явно холоднее 2024-го. Вероятнее всего, следующие рекорды будут уже в 2027–2028 году, не раньше», – предположил специалист.

Среди причин температурных рекордов 2024 года Кокорин назвал явление Эль-Ниньо в Тихом океане, продолжавшееся с мая 2023 по ноябрь 2024 года. Сейчас после короткой нейтральной фазы его сменило явление Ла-Нинья, при котором океан усиленно поглощает тепло из атмосферы.

Ла-Нинья началось в декабре и, скорее всего, окажется не слишком продолжительным. Оно точно будет наблюдаться до апреля, после чего с вероятностью 50/50 либо продолжится, либо сменится нейтральной фазой. «Эта смена фаз очень важна для всей планеты в целом», – заключил эксперт.

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#аномальная жара #прогноз погоды
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