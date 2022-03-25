Эксперт предостерегла россиян от закупки вредных продуктов впрок

Стремление некоторых россиян запастись чипсами, газировкой и другими вредными продуктами впрок может свидетельствовать о пищевой зависимости и нанести вред здоровью и семейному бюджету, отметила в интервью радио Sputnik клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина.

Она обратила внимание на то, что в ограниченных количествах запасы таких продуктов действительно могут порадовать, однако закупать их в большом объеме не следует.

«Есть риск одномоментно съесть больше, чем следовало бы, что не будет хорошо для здоровья, поскольку это достаточно вредные продукты», – сказала эксперт.

Зародина назвала такую закупку продуктов нерациональным расходованием бюджета, из-за чего может не хватить средств на покупку более важных вещей. Она посоветовала заменять такие лакомства чем-то, что помогает выработке дофамина в организме. К примеру, это может быть прогулка, общение с близкими и дорогими людьми, спорт, танцы, просмотр фильмов и пр.

23 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к России за помощью в отражении агрессии Украины. 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ. С российского продовольственного рынка ушел ряд крупных компаний. Из-за этого многие россияне, опасаясь исчезновения продуктов питания из магазина, начали массово скупать некоторые из них.

Ранее глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров призвал жителей республики не создавать ажиотажный спрос на продукты питания, о чем сообщал «Татар-информ».