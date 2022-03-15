Глава Минсельхозпрода РТ призвал не создавать ажиотажный спрос на продукты питания
Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров призвал жителей республики не создавать ажиотажный спрос на продукты питания. Об этом он заявил на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«Призываю население не создавать искусственный ажиотаж. Продуктами питания республика обеспечена в достаточном количестве», - сказал министр.
Кроме того, Зяббаров привел данные Минсельхоза России, согласно которым в настоящее время обеспеченность зерном в стране превышает 150%.
«Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими пищевыми продуктами питания», – отметил он.
Глава Минсельхозпрода добавил, что потребность в основном приходится на продукцию, которая не производится в нашей стране в силу климатических условий.
«При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков. Таким образом, внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены», – подчеркнул он.
Зяббаров напомнил, что в Татарстане с 19 марта начнут работу сельскохозяйственные ярмарки. Весенние ярмарки откроются на 15 площадках в Казани, на двух – в Зеленодольском районе, а также в Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах республики. «Можно будет приобрести продукцию по ценам ниже среднерозничных», – заключил он.