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Сельское хозяйство
15 марта 2022  10:26
Надежда Гордеева

Глава Минсельхозпрода РТ призвал не создавать ажиотажный спрос на продукты питания

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Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров призвал жителей республики не создавать ажиотажный спрос на продукты питания. Об этом он заявил на брифинге в Кабинете Министров РТ. 

«Призываю население не создавать искусственный ажиотаж. Продуктами питания республика обеспечена в достаточном количестве», - сказал министр.

Кроме того, Зяббаров привел данные Минсельхоза России, согласно которым в настоящее время обеспеченность зерном в стране превышает 150%. 

«Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими пищевыми продуктами питания», – отметил он.

Глава Минсельхозпрода добавил, что потребность в основном приходится на продукцию, которая не производится в нашей стране в силу климатических условий. 

«При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков. Таким образом, внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены», – подчеркнул он. 

Зяббаров напомнил, что в Татарстане с 19 марта начнут работу сельскохозяйственные ярмарки. Весенние ярмарки откроются на 15 площадках в Казани, на двух – в Зеленодольском районе, а также в Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах республики. «Можно будет приобрести продукцию по ценам ниже среднерозничных», – заключил он.

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