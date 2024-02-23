Эксперт о женах и матерях военнослужащих: Эти женщины – великая поддержка и опора России

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В обращении по поводу праздника Президент России Владимир Путин сообщил, что четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М, произведенных на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, переданы Вооруженным силам РФ. Раис Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей республики с Днем защитника Отечества, отметил, что этот день символизирует славную историю великих побед и сражений России. Эксперты из Татарстана на площадке «Экспертного клуба» поздравили читателей с праздником и отметили его значимость.

Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова напомнила, что Президент России Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова предложил назвать стратегический ракетоносец ТУ-160М именем первого Президента Республики Татарстан. «Радует, что важный элемент ядерной триады России будет носить имя Минтимера Шариповича Шаймиева! Это своевременно и заслуженно. Он сыграл большую роль в сохранении завода, и в целом посвятил жизнь служению республике и ее развитию, как настоящий патриот своей Родины», – сказала она.

Ларионова поздравила с Днем защитника Отечества всех, кто выполняет свой гражданский и военный долг. «Отважные, бесстрашные и самоотверженные, ценой собственных жизней вы отстаиваете право россиян жить мирную жизнь. Вы – крепкая и надежная опора для нашей страны, для своих родных и близких. С вами не страшно растить детей и работать над созданием их светлого будущего! С праздником!» – написала депутат.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова говорит о том, что в России «всегда ценили и чтят тех, кто готов идти на самопожертвование ради защиты Отечества». «Сегодня особый день, когда мы вспоминаем всех защитников, воинов, офицеров, добровольцев – тех, кто стоит на передовой, кто борется за мир и безопасность нашей страны. Этот день особенно близок мне, потому что в моей семье всегда были и есть люди, служившие и защищавшие Родину. Я горжусь каждым из них», – отмечает она.

Павлова также сказала, что в этот праздник поздравления традиционно направлены и в адрес жен и матерей военнослужащих. «Эти женщины – великая поддержка и опора для России», – отметила она. Павлова выразила слова благодарности Президенту страны «за мудрое решение по защите наших исторических территорий и людей, которые там живут». «Это очень непростое, но очень важное решение, только мудрый и сильный человек мог принять его», – сказала она.

«Поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь служению Родине, кто каждый день приносит свой вклад в защиту нашей страны. Спасибо каждому защитнику, за ваше мужество, силу и преданность. Вы – настоящие герои, и мы гордимся вами. Пусть ваши дни будут светлыми, а каждая победа станет еще одним шагом к мирному будущему!» – написала спикер.

Председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин подчеркнул, что в зоне спецоперации бок о бок с нашими бойцами, которые защищают Родину, находятся волонтеры и врачи, а бойцов поддерживают миллионы жителей, отправляющих гуманитарную помощь. «Россия всегда была, есть и будет сильна своими людьми. Каждый из нас, отлично выполняя свою работу, протягивая руку помощи близкому, уже вносит свой значительный вклад в укрепление страны», – сказал он и пожелал военнослужащим крепкого здоровья и скорейшего возвращения с победой.