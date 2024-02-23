«Его основа — патриотизм и единство народа»: Минниханов поздравил жителей РТ с 23 Февраля

Фото: пресс-служба Раиса РТ

День защитника Отечества воплощает историю великих побед и сражений России, в основе которых лежат патриотизм и единство нашего народа. Об этом, поздравляя татарстанцев, заявил Раис республики Рустам Минниханов.

«С особой теплотой я поздравляю с этим праздником наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, в тяжелейших испытаниях отстоявших свободу и независимость Родины. Память о ваших подвигах, самоотверженной любви и преданности своей стране служит для всех нас самым высоким нравственным ориентиром, всегда будет жить в наших сердцах и бережно передаваться из поколения в поколение», — заявил руководитель республики.

Отдельно он выразил признательность соотечественникам, которые выполняли долг в урегулировании локальных войн и конфликтов, принимали участие в миротворческих миссиях, а также тем, кто под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина защищает интересы Родины в зоне проведения спецоперации. Они стали примером мужества и подлинного служения Отчизне.

«Искренне поздравляю всех защитников Отечества, их семьи, ныне здравствующих ветеранов, а также всех татарстанцев с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, благополучия, счастья и успехов!» — заключил Рустам Минниханов.