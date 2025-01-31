Экономист рассказал, как увеличатся пенсии после доиндексации

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После индексации на уровень фактической инфляции по итогам 2024 года размер средней пенсии в России увеличится на 2,1 тыс. рублей. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, передает РИА Новости.

«Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3%, как предполагалось, а 9,5%... В итоге средний размер страховых пенсий составит порядка 24 550 рублей, а не 24 059 рублей, как предполагалось ранее», — отметил эксперт.

Так как в конце 2024 года средняя страховая пенсия равнялась 22,4 тыс. рублей, то рост составит примерно 2,1 тыс. рублей, пояснил экономист. Он также напомнил, что с учетом недоиндексации пенсий в январе в феврале пенсионеры получат дополнительную доплату.

Фактическая инфляция за 2024 год, согласно данным Росстата, оказалась равна 9,52%. Всего с 1 февраля по поручению Президента России Владимира Путина на 9,5% будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.