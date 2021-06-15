Эксперт КФУ спрогнозировал град и шквалы этим летом

Опасные метеорологические явления, которые наносят ущерб, участились на территории России в последние годы. Не стало исключением и это лето. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ — профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«На территории России в последние годы наблюдается тенденция возрастания опасных метеоявлений. Что значит [термин] „опасные явления летнего периода“? Это мощные кучевые облака, при которых можно ожидать ливень или град. Недавно такое явление было в Сармановском районе, а в Арске шквал сбросил все столы и сорвал Сабантуй», — пояснил спикер.

Ученый также уточнил: «Это ливни, шквалы и смерчи, которых становится всё больше. Больше стало ураганов, за которыми ведутся наблюдения».

Переведенцев заметил, что таких опасных метеоявлений с каждым годом становится всё больше. Шквалы ломают деревья, которые падают на машины. Кроме того, изменения климата и глобальное потепление негативно влияют на животный мир. Так, в местных широтах появились «африканские комары, к которым мы не привыкли».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Татарстан завтра, 16 июня, обрушатся дожди, грозы и штормовой ветер.