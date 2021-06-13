В Арске на праздновании Сабантуя ураган унес столы и батуты

В Арске празднование Сабантуя омрачила непогода: в самый разгар торжества начался ураган и пошел град. Видео с мероприятия разместили очевидцы в социальных сетях.

На роликах видно, как порывы ветра уносят столы, батуты и другие плохо закрепленные предметы, слышен плач детей. Когда всё утихло, очевидцы продемонстрировали градины — они по размеру примерно соответствовали перепелиному яйцу.

Некоторые жители Татарстана с юмором отнеслись к происшествию. «Всё смешалось люди, кони. Мечи, секиры, топоры. А князь по-прежнему спокойно, следил за битвою с горы», — написал один из подписчиков (особенности пунктуации здесь и далее сохранены — прим. Т-и). «Хороший тамада, и конкурсы интересные», — отметил другой.

В 50 километрах от Чистополя также прошлись ураган и град, больше напоминавший метель. На кадрах видно, как трассу буквально заметает градом. «Ной в курсе?», «А я на прошлой неделе только переобулся на летнюю», «Это жесть», — отреагировали на эту картину комментаторы в соцсетях.

Жители и гости Зеленодольского района также пострадали от сильного града и ветра. «Мы ехали по трассе Казань — Зеленодольск. Началась настоящая пурга как зимой. Была плохая видимость, впереди идущих машин видно не было. Думал, что разобьет стекла у автомобиля», — рассказал собеседник агентства — житель Казани Дамир Утебаев.

Фото: скриншот видео https://www.instagram.com/region116.dtp.official/. Видео: https://www.instagram.com/region116.dtp.official/.