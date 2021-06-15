news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 июня 2021  13:44

На Татарстан обрушатся дожди, грозы и штормовой ветер

news_top_970_100

Завтра, 16 июня, на территории Татарстана ожидается сильное ухудшение погодных условий. Штормовое предупреждение распространил Гидрометцентр РТ.

С 6 до 23 часов местами по республике, включая Казань, местами ожидаются грозы. Кроме того, кое-где вероятны сильные дожди и град.

Во время гроз ветер на короткое время будет усиливаться до 15–20 м/с, локально — до 24 м/с (в столице региона — до 15–20 м/с). 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на этой неделе в Татарстане будет преобладать жаркая, но неустойчивая погода.

#прогноз погоды #штормовое предупреждение #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное