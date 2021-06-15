Метеоролог: Из-за изменения климата в наших широтах появились «африканские комары»

Изменения климата негативно влияют на растительный и животный мир. В результате в местных широтах появились непривычные насекомые. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ — профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Изменения климата негативно влияют на животный мир. Так, в наших широтах появились африканские насекомые, комары, к которым мы не привыкли», — привел пример спикер.

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев добавил, что на самом деле комаров в этом году не так много. Дело в том, что для их активного размножения необходимы два фактора — тепло и влага.

«Если тепла нам сейчас действительно хватает, то влаги пока недостаточно. Должны быть дожди, формирующие лужи, мелкие водоемы, в которых развиваются личинки комаров. Реки и озера для этого не годятся, поскольку там обитают рыбы и поедают их личинки», — отметил он.