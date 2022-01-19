Эксперт: Из-за генетики россиян и погоды омикрон в РФ может распространяться иначе

Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 может распространяться иначе, чем в других странах, под влиянием особенностей генетики населения, погодных условий России и даже питания. Такое мнение высказала в интервью радио Sputnik заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания», — пояснила специалист.

По ее словам, «омикрон» еще не изучен полностью. Соответственно, нет полной уверенности в том, что некоторые группы населения, в особенности имеющие хронические заболевания, перенесут его в легкой форме без осложнений.

Доктор медицинских наук напомнила о высокой заразности этой мутации коронавируса и призвала россиян вакцинироваться и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Руженцова также обратила внимание на то, что этот вариант вируса распространяется в основном среди непривитых. «<…> поэтому, конечно, чтобы иметь иммунитет, нужно пройти вакцинацию — тем, кто еще не вакцинирован, и тем, кому пора ревакцинироваться», — подчеркнула эксперт.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.

На этой неделе глава государства намерен провести совещание с членами Правительства для обсуждения текущей эпидемиологической ситуации в стране.